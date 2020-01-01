Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Французский дирижёр приехал на смотрины Виктор Авиат впервые выступит с оркестром Пермской оперы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Спустя почти полгода после запланированной изначально даты в Пермском театре оперы и балета состоится выступление молодого французского дирижёра Виктора Авиата. Андрей Борисов в свою бытность генеральным директором театра вёл с Авиатом переговоры о том, чтобы француз стал в Пермской опере главным приглашённым дирижёром, но, как писал «Новый компаньон» в октябре 2020 года, «…Сначала Андрей Борисов и главный дирижёр театра Артём Абашев должны посмотреть, какие отношения сложатся у него с оркестром».

«Пробный» концерт, посвящённый 150-летию театра, был намечен на 1 декабря, однако все планы порушила пандемия. Сейчас, когда ситуация с заболеванием COVID-19 в мире стабилизируется, отношения между театром и дирижёром возобновились, и Виктор Авиат прибыл в Пермь, чтобы 25 апреля выступить с большим концертом, в программе которого симфонические произведения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева и Людвига ван Бетховена.

Сейчас, когда Андрей Борисов в театре уже не работает, сложно сказать, почему приглашение получил именно Авиат. Его нельзя назвать дирижёром с большим именем, у него ещё не было собственного оркестра в управлении. Музыкальное образование он получил как гобоист и считался перспективным в этом направлении, сотрудничал с серьёзными оркестрами, принимал участие в громких проектах. С 2009 года он занимается дирижированием, а в последние два года пишет музыку – песни, камерные инструментальные сочинения, саундтреки к фильмам.

Он сам называет образцом для подражания и личностью, оказавшей решительное влияние на его выбор в пользу дирижирования, знаменитого австрийца Франца Вельзер-Мёста, однако его учителями в этой профессии стали венгерский маэстро Иван Фишер и француз Эммануэль Кривин – отец Авиата.

У дирижёра есть солидная коллекция хвалебных отзывов СМИ. Наибольший резонанс получила постановка оперетты Жака Оффенбаха «Король Морковь» под музыкальным руководством Авиата в Лионской национальной опере в 2015 году.

Знакомство обещает быть весьма интересным. В своём интервью для сайта Пермского театра оперы и балета Виктор Авиат провозглашает профессиональные принципы, которые выглядят в некотором смысле полемически:

«Слава и так называемая «система звёзд» изменили смысл профессии. Сегодня мы часто видим, как молодые дирижеры пытаются воплотить в себе что-то или кого-то, и сам язык музыки уже не является для них приоритетом. Это приводит к эмоциональной передозировке, которая сводит на нет суть исполняемой музыки. Возможно, потому что мы живем в преимущественно визуальном мире. Я думаю сейчас над тем, как изменить эту тенденцию».

Для пермской публики это звучит как настоящий вызов. Тем интереснее будет первая встреча.

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