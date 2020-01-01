В Прикамье из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение Порывы могут достигать 17 метров в секунду Поделиться Поделиться Твитнуть

В МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погодных условий в четверг, 22 апреля.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу среды (ЦГМС,) в регионе ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В связи с этим возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение числа ДТП.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов.

Нельзя приближаться к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, одиночно стоящим деревьям.

О происшествиях следует сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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