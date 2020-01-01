Исполняющим обязанности главы Кировского района назначен Михаил Борисов Активист «Единой России» приступит к работе с 26 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Мэр Перми Алексей Дёмкин поручил назначить исполняющим обязанности главы Кировского района регионального координатора проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаила Борисова.

К работе в новой должности он приступит с 26 апреля, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о возможном назначении Михаила Борисова на эту должность. Кресло районного главы оказалось вакантным после того, как прежний руководитель Владимир Цветов 2 апреля был избран главой Пермского района. С 6 апреля обязанности главы администрации Кировского района исполняет Владимир Пономарёв.

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