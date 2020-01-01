В Перми до 30 апреля  ограничат движение транспорта по ул. Светлогорской

Это связано с переустройством покрытия тротуаров

Поделиться
дорожные работы

С 26 по 30 апреля в Перми временно ограничивается движение всех видов транспорта по путепроводу на ул. Светлогорской.  

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии, это связано с проведением работ по переустройству покрытия тротуаров на подходах к путепроводу. 

Работы планируется проводить с 10:00 до 16:00 ежедневно.  В эти часы будет ограничено движение из центра города в сторону Кировского района по правой полосе путепровода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться