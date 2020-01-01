В Перми до 30 апреля ограничат движение транспорта по ул. Светлогорской Это связано с переустройством покрытия тротуаров Поделиться Поделиться Твитнуть

С 26 по 30 апреля в Перми временно ограничивается движение всех видов транспорта по путепроводу на ул. Светлогорской.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии, это связано с проведением работ по переустройству покрытия тротуаров на подходах к путепроводу.

Работы планируется проводить с 10:00 до 16:00 ежедневно. В эти часы будет ограничено движение из центра города в сторону Кировского района по правой полосе путепровода.

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