В Перми выставляются на торги 22 земельных участка Аукционы пройдут до 20 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми в ближайший месяц состоятся открытые аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков под ИЖС и коммерческую деятельность. Даты проведения аукционов: 29 апреля, 6, 13 и 20 мая.

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, всего на торгах будет представлено 22 земельных участка. 15 из них предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), остальные семь — для реализации коммерческой деятельности. Общая площадь земельных участков, выставляемых на торги, составляет 64 944 кв. м.

Шесть участков для строительства частного жилья располагаются в Мотовилихинском районе, четыре — в Индустриальном, три — в Свердловском, и два — в Орджоникидзевском. Площади участков под ИЖС — от 501 кв. м до 1398 кв. м. Общая площадь — 13 037 кв. м.

Под коммерческую деятельность на торги выставлены семь земельных участков: четыре — для размещения складских объектов, один — для объекта торговли, и ещё два — под организацию автостоянки.

Для участия в аукционах претендентам необходимо подать заявку и полный пакет документов не позднее чем за неделю до проведения торгов.

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