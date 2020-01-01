В Пермском крае за сутки заболели коронавирусом 103 человека Среди инфицированных — пятеро детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 103 новых случая заражения COVID-19. 24 человека госпитализированы, 79 проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 64 пациента женского пола, 39 — мужского. Болезнь диагностирована у пятерых детей и 23 человек старше 65 лет.

Выздоровел 101 пациент.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 529.

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