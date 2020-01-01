В Перми уточнят схему одномандатных избирательных округов В документе учтут изменения за последние пять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Алаев

На комитете по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы депутаты рассмотрели проект решения об утверждении схемы одномандатных избирательных округов.

Председатель Пермского избиркома Игорь Алаев сообщил, что проект разработан для учёта произошедших за пять лет изменений городского ландшафта. С последних думских выборов появились новые улицы, построены новые дома, а некоторые здания были расселены.

Кроме того, в 2019 году упростилась процедура регистрации граждан по месту жительства в садоводческих некоммерческих товариществах, что привело к появлению в городе новых адресов проживания и избирателей.

Обновлённая схема позволит избирателям, проживающим по новым адресам, определять свои избирательные округа, а кандидатам, которые планируют участвовать в выборах депутатов Пермской городской думы, точнее устанавливать дома, среди жителей которых им следует вести агитацию и собирать подписи в поддержку выдвижения.

Предложенные поправки, сказал Алаев, носят уточняющий характер и не затрагивают изначально утверждённые думой границы одномандатных избирательных округов.

Члены комитета рекомендовали документ к рассмотрению на пленарном заседании.

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