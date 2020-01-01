Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 территориях Прикамья Большинство заболевших проживает в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, 48 заразившихся за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией являются жителями Перми. На втором месте по этому показателю располагается Пермский муниципальный район — там выявлено 17 инфицированных. Семь заболевших проживают в Березниках.

Кроме того, COVID-19 подтвердился у шести жителей Чайковского, по три случая выявлено в Верещагинском, Краснокамском и Нытвенском городских округах и Карагайском муниципальном округе. По два — в Берёзовском муниципальном округе, Лысьвенском и Очёрском городских округах. В Кизеле, Бардымском и Ординском муниципальных округах, Добрянском, Чердынском и Чусовском городским округам заболели по одному человеку.

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