Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 территориях Прикамья
Большинство заболевших проживает в краевой столице
По данным Роспотребнадзора, 48 заразившихся за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией являются жителями Перми. На втором месте по этому показателю располагается Пермский муниципальный район — там выявлено 17 инфицированных. Семь заболевших проживают в Березниках.
Кроме того, COVID-19 подтвердился у шести жителей Чайковского, по три случая выявлено в Верещагинском, Краснокамском и Нытвенском городских округах и Карагайском муниципальном округе. По два — в Берёзовском муниципальном округе, Лысьвенском и Очёрском городских округах. В Кизеле, Бардымском и Ординском муниципальных округах, Добрянском, Чердынском и Чусовском городским округам заболели по одному человеку.
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