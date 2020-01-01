На праймериз «Единой России» заявился топ-менеджер пермского «Газпрома» Сергей Черезов подал заявку по одномандатному округу №21 Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов заявился на участие в предварительном голосовании по выборам в Заксобрание региона.

Он подал документы по одномандатному избирательному округу №21, сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Напомним, именно такой вариант развития событий рассматривал ранее «Новый компаньон». Сейчас депутатом от этого округа является председатель комитета по социальной политике краевого парламента Сергей Клепцин.

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