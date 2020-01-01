На севере Пермского края в ДТП погибли пять человек Авария произошла на автодороге Соликамск — Красновишерск Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 20 апреля, на 82-м км автомобильной дороги Соликамск — Красновишерск (Пермский край) в 12:30 местного времени произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством жертв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в полиции, на трассе столкнулись два автомобиля: «Тойота» и «ВАЗ- 2114». В результате аварии погибли пять человек: женщина и четверо мужчин.

Подробности происшествия не сообщаются. Известно, что на месте ДТП работают сотрудники дорожной инспекции, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.