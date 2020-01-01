Мария Сыропятова Участник торгов по закупке светофоров в Перми не согласился с результатами Компания «Союз Энерго» подала жалобу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

19 апреля пермская компания ООО «Союз Энерго» подала жалобу на результаты аукциона на установку и модернизацию светофоров в Перми. Согласно данным портала госзакупок жалоба принята к рассмотрению УФАС по Пермскому краю.

Мэрия Перми запланировала установить девять новых и модернизировать шесть светофоров в Перми. Максимальная (начальная) стоимость работ — 17,9 млн руб.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона победителем была объявлена предприниматель Тамара Семёнова, предложившая наименьшую цену (16,141 млн руб.) среди допущенных к участию в торгах. На втором месте оказалось ООО «СитиПлан» (17,934 млн руб.), а заявка оспаривающего протокол подведения итогов аукциона ООО «Союз Энерго» была исключена на основании отсутствия документов, подтверждающих опыт проведения аналогичных работ.

В жалобе ООО «Союз Энерго» оспаривает своё исключение из участников аукциона: в компании считают, что обладают необходимым опытом работы и предоставили необходимые документы. При этом в жалобе отмечается, что в случае допуска к конкурсу могли стать его победителями, поскольку предложили наименьшую цену проведения работ. Согласно протоколу подведения итогов аукциона — 16,051 млн руб.

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