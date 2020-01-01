На железнодорожных вокзалах начнут продавать авиабилеты Сначала услугу запустят на вокзале Пермь I Поделиться Поделиться Твитнуть

Станция Пермь I

Сергей Копышко

В кассах Пермской пригородной компании откроют продажу билетов на самолёты и междугородные автобусы, сообщает «Рифей».

В крае приступили к реализации цифрового проекта РЖД «Инновационная мобильность». В его рамках в кассах Пермской пригородной компании начнётся продажа авиабилетов, проездных документов на поезда дальнего следования и междугородные автобусы.

По словам гендиректора «ППК» Сергея Канцура, сейчас ведётся тестовая отладка системы, в ближайшее время услуга будет запущена на вокзале Пермь I.

Проект рассчитан на категорию пассажиров, которые либо не умеют пользоваться, либо не доверяют онлайн-сервисам по продаже билетов.

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