В Прикамье выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом Госпитализированы 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. 30 человек госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

В числе новых инфицированных — 41 пациент мужского пола, 61 — женского. Среди заболевших — четверо детей и 26 человек старше 65 лет.

Выздоровели 105 жителей Прикамья.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 426.

Как сообщили в минздраве, сегодня в регион доставлено ещё 5,1 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19. Они уже распределены между медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. Таким образом, с учётом всех поставок, на 20 апреля в крае для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции доступны почти 40 тыс. слотов.

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