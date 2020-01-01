В Пермском крае продлены «антиковидные» ограничения В регионе выявлены случаи заражения «британским» и «южноафриканским» штаммами Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На заседании оперштаба принято решение до 23 мая продлить на территории Пермского края действие мер, ограничивающих распространение COVID-19.

Ограничения касаются массовых мероприятий, работы ночных клубов и других учреждений досуга и развлечений, а также работы организаций, чья деятельность предполагает большое скопление людей в небольшом помещении.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, в марте-апреле в Прикамье были выявлены случаи заражения «британским» и «южноафриканским» штаммами коронавируса. Они «изучены не в полной мере», а потому сохранение ограничительных мер оправдано.

Костарев также сообщил, что новые штаммы в регионе определяют при дополнительных лабораторных исследованиях, которые по показаниям назначаются прибывшим из зарубежья жителям с подтверждённым COVID-19.

В целом на сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна, сообщил Виталий Костарев. Тем не менее он напомнил о необходимости проводить вакцинацию, строго соблюдать ограничительные меры и обязательно использовать в общественных местах маски. Они помогут сдержать распространение инфекции.

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае диагноз коронавирус поставлен 53 426 жителям региона. По данным министерства здравоохранения Пермского края на 20 апреля, прививки от коронавируса сделали 142 369 человек, из которых 78 424 иммунизированы двумя компонентами.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что Пермский крайком КПРФ в суде намерен оспаривать антиковидные ограничения в Пермском крае. Коммунисты добиваются разрешения на проведение первомайских демонстраций и других массовых акций.





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