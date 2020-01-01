Подъезд к Перми на федеральной трассе могут отремонтировать за 1,6 млрд руб. Срок выполнения работ декабрь 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурс на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 429+810 — км 440+000, Пермский край» объявлен ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства». Информация появилась на сайте госзакупок.

Протяжённость участка — 10,1 км, число полос движения — четыре, ширина проезжей части — 14 м.

Подрядчик также обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 20% от цены контракта.

Отремонтировать объект необходимо в срок до 1 декабря 2022 года

Максимальная цена контракта определена в 1 млрд 610 млн руб. В 2021 году может быть израсходовано 487,6 млн руб., в 2022 году — 1 млрд 122 млн руб.

Заявки принимаются до 19 мая.

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