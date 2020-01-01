В ТРЦ «Планета» заработает «Детский мир» Открытие магазина запланировано на июнь Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» в июне откроется магазин «Детский мир» крупнейшего в России и Казахстане омниканального оператора розничной торговли детскими товарами. Компания является одним из самых крупных и быстрорастущих онлайн-игроков в сегменте детских товаров в России. На сегодня сеть «Детский мир» включает 880 магазинов в 350 городах страны. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика Malltech.

«Детский мир» будет расположен на втором уровне ТРЦ «Планета», площадь магазина составит 1500 кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ТРЦ «Планета» откроется 22 апреля. Зона охвата торгово-развлекательного центра — около 700 тыс. человек, ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м, сдаваемая в аренду площадь — 83 105 кв. м.

В «Планете» будут представлены 185 ведущих международных, российских и локальных брендов, в том числе новых для Перми, таких как Reserved, Velvet Season, Helly Hansen, MOLECULE, «Золотое яблоко».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.