В феврале реальная зарплата пермяков сократилась на 1,9% В среднем по краю она составила 39,1 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермьстате, в феврале 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в регионе составила 39 175,5 руб. По отношению к февралю прошлого года она выросла на 3,2%. Но реальная зарплата за тот же период уменьшилась на 1,9%.

За январь-февраль 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата сложилась в размере 39 794,9 рубля. Это больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,4%, реальная заработная плата уменьшилась на 0,5%.

Как отметили в статистическом ведомстве, в Прикамье сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.





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