За сутки коронавирусом заболели жители 27 территорий края Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Прикамье заболели коронавирусом жители 27 территорий региона.

36 человек с COVID-19 выявлено в Перми. По восемь заболевших — в Березниках и Соликамском городском округе. У пяти человек коронавирус диагностирован в Пермском муниципальном районе. По четыре инфицированных обнаружено в Верещагинском, Краснокамском и Лысьвенском городских округах, а также в Большесосновском муниципальном районе. По три жителя с COVID-19 выявлено в Добрянском и Чусовском городских округах, в Кунгуре и Карагайском муниципальном округе.

Всего в Пермском крае выявлено 53 324 жителей с коронавирусной инфекцией.





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