«Новогор-Прикамье» пытался навязать застройщику работы на 52 млн руб. Но ресурсоснабжающая компания не смогла подтвердить целесообразность их проведения Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Пермское УФАС России обратилось ООО «Проект-2», на которое ООО «Новогор-Прикамье» пыталось возложить расходы стоимостью в 52 млн руб. Ресурсоснабжающая организация хотела обязать застройщика отремонтировать водопровод протяжённостью 580 м при подключении объекта капитального строительства к системе водоснабжения.

Однако «Новогор-Прикамье» не смог подтвердить целесообразность работ по реконструкции водопровода и их экономическое обоснование.

«Более того, полученные в ходе проверки расчёты показали, что подключение строящегося жилого дома на ул. Леонова, 41 практически не повлияет на существующие параметры сети водоснабжения», — объяснили в антимонопольном ведомстве.

Выявив в действиях монополиста признаки нарушения, Пермское УФАС выдало ему предупреждение, потребовав прекратить навязывание застройщику необоснованных и невыгодных условий. ООО «Новогор-Прикамье» исполнило предупреждение.





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