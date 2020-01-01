В список самых высокооплачиваемых профессий апреля попали топ-менеджеры и программисты Работодатели Прикамья готовы платить им от 70 до 120 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты сервиса hh.ru проанализировали предложения работодателей Пермского края и составили топ-5 самых привлекательных вакансий.

Возглавила список вакансия ведущего программиста «1С» с зарплатой в 120 тыс. руб. От 100 до 120 тыс. руб. работодатели готовы платить просто разработчику «1С». Финансовому директору предлагается зарплата от 100 тыс. руб., при этом верхняя планка не ограничена. Замыкают топ-5 вакансии руководителя ИТ-отдела (80 тыс. руб.) и web-разработчика (70–80 тыс. руб.).

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