В МФЦ «Эспланада» полностью завершены бетонные работы Система отопления готова наполовину Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На строительстве первой очереди многофункционального центра «Эспланада» в Перми полностью завершены бетонные работы, сообщили в группе компаний Limak Marash (застройщик МФЦ).

На две трети смонтированы металлоконструкции на трёх крупных участках работ. Полностью установлены металлические лестницы.

По словам специалистов генподрядчика, система отопления готова на 50%. На треть выполнено устройство водопровода и канализации, готовность вентиляционной системы — 42%.

Сейчас на строительстве МФЦ заняты более 530 рабочих. Сдача первой очереди объекта намечена на декабрь 2021 года.

Напомним, в первой очереди в основном будут работать магазины, а также многозальный кинотеатр Kinomax. Во-второй очереди — гостиница Radisson (окончание запланировано на 2022–2023 годы), в третьей — конгресс-холл и рестораны (2023 год).

«Новый компаньон» сообщал, что с 10 апреля до 30 августа из-за строительства МФЦ «Эспланада» по ул. Попова будет существенно меняться схема движения транспорта.

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