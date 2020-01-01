Синоптики предсказали сухую и тёплую неделю Прохладно будет только в понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото orenburg.media

На неделе в Пермском крае под влиянием антициклона сохранится сухая погода. Средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и я».

Прохладно (на 2 градуса ниже климатической нормы) будет только в понедельник. Температура днём +3... +8 градусов. Однако по мере смещения центра антициклона на восток воздух начнёт прогреваться. Во второй половине недели преобладающая температура в дневные часы составит +10°…+15° (на 5-6 градусов выше средней суточной нормы).

В четверг и пятницу синоптическая ситуация существенно не изменится, но станет больше облаков, а в пятницу местами не исключён небольшой дождь.





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