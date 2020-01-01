Пермские новостройки подешевели в апреле на 4,3% Снизились цены и в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Компания ЦИАН изучила цены на новостройки в 16 крупнейших городах России. По результатам исследования, в сравнении с мартом 2021 года стоимость первичного жилья выросла на 1,4%, за год — на 22,8%.

Стоимость за месяц поднялась в 14 из 16 исследуемых мегаполисов. В Омске — на 6%, Екатеринбурге — на 4,3%, Москве — на 2,4%

Снизились цены в Санкт-Петербурге — на 1,5% и Перми — на 4,3%

В интервью «Коммерсанту» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил общее замедление роста цен, но, по его словам, говорить о сформировавшемся тренде пока рано. Застройщики попытаются запустить ещё одну волну ажиотажного спроса, спекулируя возможной отменой программы льготной ипотеки, отметил Попов.





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