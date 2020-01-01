Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 15 территориях Прикамья 72 заражённых жители краевого центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 15 территориях Пермского края.

Больше всего инфицированных — 72 — выявлено в Перми.

В Чайковском и Пермском муниципальном районе обнаружено по шесть жителей с COVID-19. У четырёх прикамцев коронавирус диагностировали в Чернушинском городском округе. По три заболевших зафиксировано в Нытвенском городском округе и Березниках. По два случая заражения COVID-19 подтвердилось в Карагайском муниципальном округе и Кунгуре.

Всего в Пермском крае выявлен 53 221 заболевший.

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