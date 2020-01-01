На выборы в Заксобрание региона заявился Дмитрий Пылев
Он будет бороться за право выдвижения по одномандатному округу №28
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Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылев.
Как сообщает телеграм-канал регионального отделения партии, он поборется за право выдвижения по одномандатному округу №28 на выборах в Законодательное собрание региона.
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