ПНИПУ вошёл в список лидирующих в инженерно-технической сфере вузов Пермский политех стал единственным представителем Прикамья в рейтинге Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейтинг высших учебных заведений — лидеров инженерно-технической сферы — представило агентство RAEX.

Традиционно оценивались три показателя: качество образования, научные результаты и то, насколько востребованы выпускники вуза на рынке труда.

Всего в рейтинге представлены 70 высших учебных заведений РФ. В список вошёл только один вуз Прикамья — Пермский политех, заняв в нём 30-ю строчку.

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