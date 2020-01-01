Елена Синица За сутки в Прикамье выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело 100 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 105 случаев заражения коронавирусом. Из них 26 человек лечатся в больнице, 79 — амбулаторно, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных — 43 пациента мужского пола, 62 — женского. Также в числе заражённых пять детей.





В возрасте от 15 до 29 лет — 11 человек, от 30 до 49 лет — 14 человек. Ещё 51 человек — в возрасте 50–64, старше 65 лет — 24 человека. Круг контактировавших лиц также определён.

Выздоровели за сутки 100 человек, умерли — семь.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 116.

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