Елена Синица
За сутки в Прикамье выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19
Выздоровело 100 человек
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 105 случаев заражения коронавирусом. Из них 26 человек лечатся в больнице, 79 — амбулаторно, под наблюдением врачей.
В числе инфицированных — 43 пациента мужского пола, 62 — женского. Также в числе заражённых пять детей.
В возрасте от 15 до 29 лет — 11 человек, от 30 до 49 лет — 14 человек. Ещё 51 человек — в возрасте 50–64, старше 65 лет — 24 человека. Круг контактировавших лиц также определён.
Выздоровели за сутки 100 человек, умерли — семь.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 116.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть