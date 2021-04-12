Елена Синица В 2020 году в Прикамье доля занятых в малом и среднем бизнесе составила 15,2% За год численность таких работников снизилась на 6,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

В период с января по сентябрь 2020 года в Пермском крае на долю работников малого и среднего бизнеса пришлось 15,2% от общей рабочей силы. С таким показателем край занимает 27-е место среди регионов страны. Такие данные представлены в РИА рейтинге.

Согласно данным рейтинга, в январе — сентябре 2020 года в Пермском крае численность работников предприятий малого и среднего бизнеса составляла 189,3 тыс.человек. За год этот показатель снизился на 6,1%.





В целом по стране доля таких работников составляет 15,1%, или же 11,3 млн человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%.

В числе лидеров рейтинга — Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Нижегородская области и Москва. В этих регионах на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 20% общей численности рабочей силы.





Напротив, наиболее низкая доля занятых в малом и среднем бизнесе представлена в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Тыве, Ингушетии и Чеченской Республике. Там этот показатель варьируется от 1,7% до 4,8%.

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