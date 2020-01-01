Елена Синица С 1 сентября абитуриенты смогут подать документы в колледжи через портал госуслуг Соответствующий приказ будет действовать до 2027 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Абитуриенты, желающие поступить в учреждения среднего профессионального образования, смогут подать документы через портал госуслуг. Об этом сообщается в приказе Министерства просвещения РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно обновлённому приказу у абитуриентов колледжей появится возможность подать документы с «использованием функционала федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».





Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

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