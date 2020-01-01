Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 16 по 18 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

16, 17 и 18 апреля крупнейший фестиваль экспериментальной, психоделической и тяжёлой музыки Roadburn (16+) состоится в онлайн-формате под вывеской Roadburn Redux. Среди участников — Hexvessel, Gold, Solar Temple, Kairon; IRSE! и другие.

16 апреля с 4:40 до 17 апреля 3:30 TheatreHD покажет трансляцию спектакля «Гензель и Гретель» (16+) . В спектакле, исполняющемся на английском языке, заглавные партии поют Фредерика фон Стаде в роли Гензеля и Джудит Блеген в роли Гретель. Злую ведьму играет Розалинд Элайас.

16 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт дуэта JazzLight «В ритмах нового света» (16+).

16 апреля в 19:30 на «Заводе им. Шпагина» пройдёт вечер пластических спектаклей (16+).

16 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Кремль» (12+) .

Дом народного творчества «Губерния»

17 и 18 апреля Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на V Открытый фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна» (0+).

17 апреля с 04:40 до 18 апреля 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Русалка» (16+) классика американской оперной режиссуры Мэри Циммерман.

17 и 18 апреля в 14:00 Пермский театр кукол приглашает на премьеру — спектакль «Кисельные берега» (от 3 лет) предлагает маленьким зрителям и их родителям окунуться в мир сладкой поэзии. На их глазах будут оживать сушки, ватрушки, крендельки, пряники и прочие хлебобулочные изделия. Действие спектакля происходит на кондитерской фабрике, где мир сладостей и разных вкусностей предстаёт во всём разнообразии.

17 апреля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+) . Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера.

17 апреля в 16:00 исторический парк «Россия — моя история» приглашает на выездное заседание литературной гостиной «Диалог» (6+), посвящённое 137-летию со дня рождения Василия Каменского. Гости увидят фильм «Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!», снятый режиссёром Людмилой Некрасовой в рамках национального проекта Аллы Суриковой «Провинциальные музеи России». В исполнении одного из почитателей таланта поэта прозвучит поэма «Цувамма».

17 апреля в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Виталия Будяка «Я почти знаменит» (16+).

18 апреля с 04:40 до 19 апреля 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Турандот» (16+) . Джеймс Ливайн прекрасно подчёркивает драматизм и многообразие оттенков самой амбициозной партитуры Пуччини, а вокальные партии исполняет замечательный состав: Пласидо Доминго в роли Неизвестного Принца Калафа, Эва Мартон в заглавной партии ледяной принцессы, Леона Митчелл — невинная девушка-рабыня Лю, а Пол Плишка играет Тимура, престарелого отца Калафа. В партии старого императора Альтоума на сцене Мет дебютировал 85-летний ветеран-тенор Юг Кюэно.

18 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Эрмитаж, парадные интерьеры» (12+) .

До 18 апреля на «Заводе им. Шпагина» проходит инклюзивная выставка «Сад поэта: взаимодействие» (0+) проекта «ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью и ОВЗ». На ней будут представлены музыкальные арт-объекты из музея «Дом Пастернака» (Всеволодо-Вильва).

21 и 22 апреля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пермский академический хор «Млада» и артист театра и кино Антон Шагин представят новую совместную работу — музыкально-драматическое действие «Есенин» (12+).

До 23 апреля в краевой библиотеке им. Горького проходит выставка книг на английском языке о Юрии Гагарине (12+), изданных в российских и зарубежных издательствах. Посетители увидят книгу «Наш Гагарин» — плод труда большого коллектива, где связаны в единое повествование многочисленные и разнообразные материалы: биография и фотографии Гагарина, статьи и очерки, написанные литераторами и журналистами, воспоминания его жены Валентины Гагариной, сборник «Первый человек в космосе: жизнь и достижения Юрия Гагарина» и другие.

До 28 апреля киноцентр «Премьер» приглашает на фильм «Уроки фарси» (16+). Его премьера состоялась ещё в прошлом году в одной из внеконкурсных программ Берлинского кинофестиваля. В центре сюжета — история бельгийца Жиля Кремье, который в войну попал в концлагерь. Чтобы выжить, он выдает себя за перса и даёт уроки языка местному повару Клаусу Коху, который мечтает о своем ресторане в Иране.

До 30 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на 14-й юмористический проект под общим названием «12 стульев» (12+). С каждым разом в этот проект входят новые имена и участники. На нынешней выставке представлено более 70 работ пермских авторов, выполненных в разных техниках.

До 30 апреля на сайте Пермской художественной галереи можно увидеть виртуальную выставку «Очарование Крымом» (0+). Крым XX века представляют картины кисти Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

До 1 мая в краевой библиотеке им. Горького проходит выставка оригинальных картин Андрея Старикова «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс фантазия» (0+).

До 12 мая галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+) . В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссёра темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+) . Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет «Кочевник» (16+) . Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни — и прекрасные, и ужасающие, — оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+) . Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссёр Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэль Баренбойм и Венского филармонического оркестра (16+) . Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.





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