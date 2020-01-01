Елена Синица В выходные на ул. Карпинского изменится движение автобусных маршрутов Поменяется и расположение некоторых остановочных пунктов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в связи с реконструкцией ул. Карпинского на участке от ул. Советской Армии до ул. Рязанской с 00:00 17 апреля до 05:30 19 апреля будет изменено движение шести маршрутов. Изменится и расположение нескольких остановок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно изменениям автобусы №4, №56, №59 в обоих направлениях будут осуществлять движение по ул. Карпинского, ул. Советской Армии, проспекту Декабристов, ул. Шахтёрской, ул. Рязанской, ул. Карпинского, затем движение остаётся без изменений. Высадка и посадка пассажиров будет проходить на остановках «Улица Веры Засулич», «Театр «Ироничная компания» и на всех существующих остановочных пунктах. Помимо них будут организованы временные остановочные пункты «Школа №3» (на ул. Советской Армии) и «Авиагородок» (на ул. Рязанской).





Кроме этого, №28, №29 будут направлены по ул. Архитектора Свиязева, ул. Карпинского, ул.Рязанской, ул. Шахтёрской, проспекту Декабристов, далее маршрут движения прежний.





Автобус №47 будет направляться до конечной «Микрорайон Ераничи». В дальнейшем он будет идти по ул. Советской Армии в направлении Мачтобазы. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа № 3» (на ул. Советской Армии) и на всех существующих остановочных пунктах.





Также сообщается, что с 19 апреля будет смещён в сторону центра города остановочный комплекс «Авиагородок». Расположенную по направлению в центр города автобусную остановку «Школа №3», до перекрёстка с ул. Советской Армии, исключат из маршрутов всех автобусов. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующей остановке «Школа №3», расположенной после перекрёстка с ул. Советской Армии.





Ранее стало известно, что мэрия Перми собирается изъять участок земли с парковкой у торгового центра «Позитив» (согласно 2ГИС его адрес — ул. Карпинского, 91а, корп. 2). Изъятие 439 кв. м необходимо для расширения ул. Карпинского в этом месте до четырёх полос. Однако собственник земли соглашение не подписал.





Напомним, что реконструкция ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии была начата в мае 2020 года. В результате реконструкции будет выполнено расширение до четырёх полос движения, а также построена круговая развязка улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. Подрядчик — ООО «ТехДорГрупп».

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