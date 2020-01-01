Елена Синица В конце мая «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Перми в Крым Перелёты будут осуществляться три раза в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из российских регионов в Крым. Улететь можно будет в том числе и из Перми. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Так, с 28 мая откроются прямые рейсы в Крым из Новосибирска, Сургута, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Тюмени.





С 29 мая откроются перелёты в аэропорт «Симферополь» из Челябинска, Оренбурга и Сыктывкара. А с 30 мая в Крым можно будет прилететь из Перми и Мурманска.





Из Казани и Екатеринбурга рейсы будут выполняться пять раз в неделю, из Уфы и Новосибирска — четыре раза в неделю.





Из Перми, Челябинска, Сургута, Тюмени перелёты будут осуществляться трижды в неделю. Дважды в неделю будет можно улететь из Сыктывкара, Мурманска, Оренбурга.





Полётная программа в Крым из регионов продлится до конца сентября.





Согласно расписанию пермского аэропорта с 29 апреля прямые рейсы в Симферополь будет осуществлять авиакомпания Nordwind, а с 30 апреля — Ural Airlines. Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в расписании аэропорта Перми пока не появились.





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