Елена Синица Участником праймериз стала Татьяна Миролюбова Она вновь поборется за место в краевом Заксобрании Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутат Заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова заявилась на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Она подала документы на регистрацию по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Березниковская №14».





Ранее «Новый компаньон» также сообщал, что участником праймериз стала депутат Заксобрания Пермского края Мария Коновалова





Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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