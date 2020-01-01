Елена Синица
Участником праймериз стала Татьяна Миролюбова
Она вновь поборется за место в краевом Заксобрании
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Депутат Заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова заявилась на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.
Она подала документы на регистрацию по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Березниковская №14».
Ранее «Новый компаньон» также сообщал, что участником праймериз стала депутат Заксобрания Пермского края Мария Коновалова.
Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.
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