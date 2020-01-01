Елена Синица
На участие в праймериз заявилась Мария Коновалова
Она поборется за мандат депутата краевого Заксобрания
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Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова стала участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.
Мария Коновалова подала документы на регистрацию по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Очёрская №25».
Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.
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