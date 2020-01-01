Елена Синица На участие в праймериз заявилась Мария Коновалова Она поборется за мандат депутата краевого Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Коновалова

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова стала участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Мария Коновалова подала документы на регистрацию по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Очёрская №25».





Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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