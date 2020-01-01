Елена Лодыгина журналист Краевой минтербез купит три автозака за 12,8 млн руб. Машины должны быть не ранее 2021 года выпуска Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило аукцион на поставку трёх легковых автомобилей. Начальная максимальная цена контракта составила 12,8 млн руб.

Как сказано в техническом задании, все автомобили должны быть оборудованы камерами для задержанных в задней части кузова, лавками в отсеке для спецконтингента, шкафом для документов по правому борту, рабочим столом по левому борту и светосигнальной громкоговорящей установкой. Салон для конвоя должен иметь специальное освещение, а кресла для оперативников должны быть обеспечены трёхточечными ремнями безопасности.

Машины должны быть не ранее 2021 года выпуска, с нанесёнными на кузов специальными цветографическими схемами (для полиции).

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