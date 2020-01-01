Ещё 104 жителя Прикамья заболели коронавирусом Вылечившихся — меньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19. 19 человек госпитализированы, 85 остаются дома под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 33 пациента мужского пола, 71 — женского.

Среди заболевших — семь детей и 22 человека старше 65 лет.

Вылечились от коронавируса 93 человека.

По данным на 15 апреля, 669 жителей Прикамья продолжают стационарное лечение, 52 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 011.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.