В выходные состоится презентация обновлённой TOYOTA CAMRY
В воскресенье, 18 апреля, автоцентре «Тойота Центр Прикамье» пермякам представят обновлённый бизнес-седан TOYOTA CAMRY.
Помимо драйва и знакомства с виновником торжества гостей мероприятия ожидают станция виртуальной реальности, современная музыка и вкусные закуски.
«С развитием технологий мир вокруг нас ускоряется, и победителем станет тот, кто сможет двигаться с ним в одном ритме!» — уверены организаторы.
Всех желающих встретиться с обновлённой TOYOTA CAMRY ждут в воскресенье, 18 апреля, в 17:00 в автоцентре «Тойота Центр Прикамье» по адресу шоссе Космонавтов, 306.
С собой можно взять всю семью и обязательно — хорошее настроение.
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