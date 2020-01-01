В выходные состоится презентация обновлённой TOYOTA CAMRY Поделиться Поделиться Твитнуть

TOYOTA

В воскресенье, 18 апреля, автоцентре «Тойота Центр Прикамье» пермякам представят обновлённый бизнес-седан TOYOTA CAMRY.

Помимо драйва и знакомства с виновником торжества гостей мероприятия ожидают станция виртуальной реальности, современная музыка и вкусные закуски.

«С развитием технологий мир вокруг нас ускоряется, и победителем станет тот, кто сможет двигаться с ним в одном ритме!» — уверены организаторы.

Всех желающих встретиться с обновлённой TOYOTA CAMRY ждут в воскресенье, 18 апреля, в 17:00 в автоцентре «Тойота Центр Прикамье» по адресу шоссе Космонавтов, 306.

С собой можно взять всю семью и обязательно — хорошее настроение.

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