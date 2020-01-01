В Прикамье доставлено 14,9 тыс. доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса Новая партия уже распределена между медучреждениями края Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V», сообщили в минздраве региона. 14 900 комплектов уже распределены между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения.

По данным ведомства на 16 апреля, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутника V» привились 131 068 жителей. 72 671 из них полностью завершили курс иммунизации.

Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило в общей сложности 168 892 комплекта вакцины.

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