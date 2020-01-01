Елена Синица В двух пермских районах на сутки отключат холодную воду Отключение связано с ремонтными работами Поделиться Поделиться Твитнуть

В двух районах Перми 24 апреля на сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию «Новогор-Прикамье».

Так, в связи с проведением ремонтных работ по адресу ул. Самолётная, 19 будет отключён участок водовода «Балатовский». Из-за этого с 10 часов утра 24 апреля до 10:00 25 апреля в части Индустриального района, ограниченной ул. Самолётной — ул. Свиязева, пр. Декабристов, ул. Рязанская — ш. Космонавтов, ожидаются перебои в водоснабжении и пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды.





Также холодной воды не будет в Дзержинском районе города — микрорайоне Мильчакова.

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