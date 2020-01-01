В Пермском крае ожидается резкое похолодание 

Ухудшение погоды обещано на все выходные

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в пятницу, 16 апреля, в направлении с севера на юг Пермский край пересечёт холодный атмосферный фронт, за которым ожидается заток арктического воздуха с севера Европейской территории России.





В течение сегодняшних суток ожидаются осадки по северу в виде мокрого снега, по всей территории начнётся резкое похолодание. Дневная температура в районе Перми не превысит +10 градусов.





Вторая, более мощная волна холода из-за арктического вторжения ожидается в регионе в воскресенье. Днём будет +3... +5 градусов.







