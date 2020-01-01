Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 17 территориях Пермского края 47 больных COVID-19 проживают в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 17 территориях региона.





47 больных COVID-19 живут в Перми. По девять человек — в Березниках и Пермском муниципальном районе. Ещё семь инфицированных обнаружено в Красновишерском городском округе.





По шесть жителей с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Чусовском и Краснокамском городских округах. В Соликамском округе COVID-19 диагностирован у пяти человек, в Чайковском — у четырёх, в Карагайском округе – у трёх.





Всего в Пермском крае выявлено 52 907 жителей с коронавирусной инфекцией.





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