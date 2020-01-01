Елена Бардукова Дмитрий Махонин прокомментировал своё участие в предстоящих выборах Губернатор напомнил, что у него есть конституционное право выдвигать свою кандидатуру Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Сегодня на Пермском инженерно-промышленном форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос журналистов, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Глава региона сообщил, что у него, «как у любого гражданина Российской Федерации, есть конституционное право выбирать или выдвигать свою кандидатуру», и добавил: «Выбирать я точно буду, а вот баллотироваться ли куда-то — ещё чуть рано об этом говорить».

Напомним, по данным «Нового компаньона», Дмитрий Махонин возглавит региональную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Пермского края.

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