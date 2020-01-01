Минтранс начал отбор перевозчиков для четырёх субсидируемых речных маршрутов Объём бюджетной помощи превысит 20 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В министерстве транспорта Пермского края приступили к отбору перевозчиков для четырёх субсидируемых речных пригородных маршрутов: Сылва — Троица, Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово, Березники — Быстрая.

Как пояснили в ведомстве, субсидии из бюджета позволят сохранить достаточное число рейсов для регулярных пассажирских перевозок в тех населённых пунктах, жители которых не имеют возможности пользоваться другими видами транспорта.

Общий размер субсидий на 2021 год — более 20 млн руб. Эта сумма складывается из двух целевых расходов: транспортная работа и капитальный ремонт судов. Второй показатель введён в этом году впервые и составит 375 тыс. руб. на каждое направление.

Как сообщили в министерстве, наибольшая сумма поддержки выделяется на направление Старые Ляды — Куликово — 6,25 млн руб. Маршрут рассчитан на 65 рейсооборотов.

Второй по объёму субсидии маршрут, Березники — Быстрая, — 5,59 млн руб. Перевозчик за время навигации должен совершить 66 рейсооборотов.

На маршрут Сылва — Троица будет направлено 4,52 млн руб., а на маршрут Пермь — Заречный — 3,75 млн руб.

Отбор перевозчиков продлится до 15:00 7 мая. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Условия опубликованы на сайте министерства транспорта в разделе «Водный транспорт».





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