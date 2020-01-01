Фракция «Единой России» в Заксобрании обсудила программу газификации и внесла ряд социальных инициатив Поделиться Поделиться Твитнуть

Фракция «Единой России» Заксобрания Пермского края обсудила наиболее актуальные вопросы краевой повестки. В первую очередь, обсуждению подверглась программа газификации региона на 2017-2021 годы, сообщает пресс-служба исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Это в некотором роде подведение итогов работы фракции, потому что создание программы совпало с началом созыва. И тогда газификация в Пермском крае шла далеко не так уверенно, как сейчас. На тот момент на эти цели из регионального бюджета выделялось порядка 200 млн руб. Мы обратились в правительство с предложением увеличить этот показатель до 500 млн руб. И надо сказать, что не сразу, но этот показатель был перевыполнен: сейчас Пермский край вкладывает в газификацию уже порядка 700 млн руб., а в целом финансирование программы уже превысило 3 млрд руб.», — объясняет руководитель фракции Юрий Борисовец.

В «цифрах» об итогах программы газификации рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Красников.

«С 2017 года в регионе построено 1800 км газопроводов, к газу подключено более 26 тыс. домовладений. Первоначальный план по протяжённости газопроводов на данный момент перевыполнен в три с половиной раза. Стоит отметить, что существенный скачок по строительству и количеству подключений произошёл за последние два года и составил 1200 км и 15300 домовладений соответственно. То же самое можно сказать о финансах: если в 2017 году мы начинали с 911 млн руб., то в 2021 году цифра составила 3,2 млрд руб. При этом одним из основных источников финансирования является инвестиционная программа ПАО «Газпром», — сообщил замминистра.

Андрей Красников рассказал также, что для увеличения количества подключений краевые власти провели ряд мероприятий. В частности, был подписан регуляторный контракт с ПАО «Газпром» на 510 млн руб., благодаря чему стало возможным строительство дополнительных девяти объектов. Кроме того, был издан приказ о материальной помощи малоимущим, пенсионерам, многодетным, инвалидам на технологическое присоединение. И новелла 2021 года — субсидия по замене газового оборудования, которой уже в текущем году смогут воспользоваться 3758 жителей Прикамья.

Продолжает работать механизм софинансированияй. Так, на территории Прикамья действует субсидия, компенсирующая муниципалитетам до 95% стоимости газопроводов.

По словам замминистра, на данный момент уже собрана вся информация для формирования программы газификации Пермского края на 2021-2030 годы. После получения методических рекомендаций от Минэнерго РФ, программа будет подготовлена и представлена депутатам.

«Показатели очень хорошие, — отметил Юрий Борисовец. — И вместе с количеством подключений растет и качество. Если раньше распределительный газопровод доходил только до границы населённого пункта, то теперь он подводится к самому дому, причем бесплатно для конечного потребителя. Всё это позволяет судить о том, что второй этап программы сможет решить проблему газификации в тех территориях, где это экономически целесообразно. В муниципалитетах, где стоимость строительства газопроводов непомерно высока, будем рассматривать альтернативные источники».

Важным для жителей Прикамья может стать и поправка в Закон Пермского края «О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении».

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев, речь идет «о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части установления мер поддержки лицам, поступившим на обучение либо обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, заключившим с Министерством здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении». При этом для желающих пойти на целевое обучение предусмотрена стипендия в размере 2000 руб. в месяц.

По мнению представителя министерства, данная мера позволит привлечь большее количество абитуриентов в техникумы, училища и колледжи и поможет, таким образом, решить проблему нехватки среднего медицинского персонала в медучреждениях региона.

Поскольку вступительная кампания в Пермском крае уже начинается, поправки к закону предлагается принять сразу в двух чтениях.

Кроме того, для рассмотрения в первом чтении группа депутатов внесла предложения о внесении изменений в Закон Пермского края от 28 августа 2012 года № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».

По словам депутата Александра Бойченко, поправки предполагают «наведение порядка на штрафстоянках». В частности, предполагается проводить конкурсный отбор одной специализированной организации для определенной территории обслуживания и заключение с ней договора на осуществление деятельности по перемещению, хранению и возврату транспортных средств сроком на пять лет.

Кроме того, проектом предусмотрено создание диспетчерского центра на каждой территории обслуживания для координации и обеспечения эффективного взаимодействия всех участников процесса.

«Затруднение в получении транспортного средства со штрафстоянки создаётся искусственно. Поэтому группой депутатов было принято решение упорядочить этот процесс, сделать его более понятным и прозрачным», — пояснил Юрий Борисовец.





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