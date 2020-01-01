Ещё один представитель ПЗСП поборется за депутатский мандат На участие в праймериз заявился Максим Спиридонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Пермскую городскую думу стал Максим Спиридонов. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Заместитель директора по социальным вопросам АО «ПЗСП» подал документы на выдвижение по одномандатному избирательному округу №2.

Напомним, Валерий Шептунов, директор по социальным вопросам АО «ПЗСП», который сейчас является депутатом по второму округу, будет пытаться избраться в думу по единому избирательному округу – муниципальная группа «Дзержинская №3».

Ранее заявку на участие в праймериз подал депутат Тимофей Чащихин, который был в Пермской думе по спискам. Он будет участвовать в предварительном голосовании по округу №1, депутатом от которого ранее был глава Перми Алексей Дёмкин.

Сегодня гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин подал документы на выдвижение по одномандатному избирательному округу №3 на выборах в Заксобрание.

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