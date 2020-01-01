Гендиректор АО «ПЗСП» идёт на выборы в Законодательное собрание Евгений Дёмкин стал участником праймериз Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмкин

пресс-служба АО «ПЗСП»

Участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края стал Евгений Дёмкин, сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Генеральный директор АО «ПЗСП» подал документы на выдвижение по одномандатному избирательному округу №3.

На прошлых выборах в краевой парламент по этому округу избирался Николай Дёмкин, отец Евгения Николаевича.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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