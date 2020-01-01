В гибели на пожаре четырёх человек разберутся в рамках уголовного дела ЧП случилось 14 апреля в Осинском городском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа Пермского края поступило в МЧС в 2 часа 30 минут ночи 14 апреля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь успел распространиться по всей площади здания и надворных построек. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела четырёх человек.

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как рассказали в следственном комитете, на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, эксперт пожаротехник, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Назначены судебные экспертизы для установления личностей погибших, причин смерти людей и произошедшего пожара.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.





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