В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 108 человек Выздоровели 103 жителя Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек госпитализированы, 78 — остаются дома под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 68 пациентов женского пола, 40 — мужского. Среди заболевших — 10 детей и 27 пациентов старше 65 лет.

Выздоровели 103 жителя Прикамья.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 801. Поправились 47 615 человек, 2045 — скончались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.