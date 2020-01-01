В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 108 человек
Выздоровели 103 жителя Прикамья
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек госпитализированы, 78 — остаются дома под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 68 пациентов женского пола, 40 — мужского. Среди заболевших — 10 детей и 27 пациентов старше 65 лет.
Выздоровели 103 жителя Прикамья.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 801. Поправились 47 615 человек, 2045 — скончались.
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