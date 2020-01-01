Елена Лодыгина журналист Поставку компьютерного томографа и линейного ускорителя оценили в 259,1 млн руб. Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку одного мультиспирального компьютерного томографа и линейного ускорителя с начальной (максимальной) ценой контракта 259,1 млн руб.

Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, оборудование закупается в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Компьютерный томограф закупается для Пермского онкодиспансера, он будет выполнять 256 срезов за одно сканирование, что позволит диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях.

Линейный ускоритель будет закуплен для краевой больницы им. Вагнера для лечения рака.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» снижение смертности от онкозаболеваний в Пермском крае к 2024 году должно составить 185 случаев на 100 тыс. населения. В 2019 году этот показатель составил 196,4 случая на 100 тыс. населения.

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