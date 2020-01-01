Елена Синица
Проект закона об объединении поселений Большесосновского района поступил в краевой парламент
Его рассмотрят на апрельском пленарном заседании
В Законодательное собрание Пермского края поступил законопроект об объединении всех поселений Большесосновского района в единый муниципальный округ.
Согласно законопроекту в новый муниципальный округ войдут семь сельских поселений Большесосновского района. Законопроект прошёл публичные слушания среди жителей поселений. 12 апреля Земское собрание Большесосновского района единогласно проголосовало за объединение всех поселений в один муниципалитет.
Предполагается, что преобразование позволит упростить систему местного самоуправления, а также обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территорий.
Законопроект рассмотрят на апрельском пленарном заседании краевого парламента. В случае если Заксобрание поддержит законопроект, в Пермском крае останется только один муниципальный район — Пермский.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.